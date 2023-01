Rétromobile 2023 : Toyota FJ40, le nouveau graal des fans de 4x4

Né en 1951, le tout premier Toyota Land Cruiser était à l’origine une sorte de Jeep Willys japonaise à la rusticité épouvantable, destinée aux militaires puis aux professionnels nécessitant un véhicule capable de passer partout. Toujours au catalogue aujourd’hui sous une forme très différente (il ressemble désormais à un gros SUV de luxe), il a évolué tout au long du siècle dernier sous de nombreuses générations. La mouture J40, apparue en 1960, s’est vite popularisée partout dans le monde grâce à sa fiabilité et ses aptitudes tout-terrain hors normes. Autrefois cantonné au rôle de 4x4 pur et dur, ce Land Cruiser de la génération J40 devient un véhicule très recherché sur le marché de la collection grâce à son physique plaisant. Au point de devenir un véritable véhicule d’exception avec des restaurations très poussées désormais proposées par des spécialistes qui facturent leur travail à prix d’or.

L’exemplaire qui sera mis en vente par Artcurial au prochain salon de Rétromobile est passé par The FJ Company, un atelier basé en Floride et spécialisé dans le « restomod » sur la base du vénérable 4x4 japonais. Ce joli FJ40 bleu arbore une carrosserie impeccable, de gros pneus tout-terrain modernes et un habitacle à la finition magnifique équipé de certains raffinements comme la climatisation, la radio bluetooth ou la direction assistée. Sous le capot, on trouve l’incontournable six cylindres en ligne essence de 4,2 litres. Le prix de l’engin ? Entre 80 000 et 120 000€ selon les estimations d’Artcurial !

On peut en trouver moins cher

Si vous craquez pour le style de ce vieux 4x4, dites-vous qu’il existe heureusement des exemplaires beaucoup moins chers dans un état très correct. Sur La Centrale par exemple, les prix constatés vont de 18 990€ à 44 990€. Permettons-nous de vous rappeler que ces engins restent d’une extrême rusticité. Mais quand on aime…