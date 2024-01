Rétromobile 2024 : la plus belle restauration sera récompensée

La semaine prochaine, la 48ème édition du salon Rétromobile ouvrira ses portes. Ce sera une nouvelle fois l’occasion d’admirer de très nombreuses automobiles de toutes les époques, y compris sur les stands des marques qui en profitent pour faire le lien avec leurs modèles actuels (comme MG, Skoda ou Volkswagen par exemple). Les visiteurs pourront également découvrir des motos pour cette nouvelle édition, en plus des voitures de la collection Artcurial.

Mais le salon prépare une autre nouveauté intéressante : la remise d’un prix inédit visant à récompenser la plus belle restauration exposée dans ses allées. Pour cela, un jury d’experts internationaux parcourra tous les stands pour « identifier les automobiles et motocycles les plus proches de leur état d’origine ».

Un prix remis le soir du 31 janvier

« Suite à leurs délibérations, les membres du jury remettront le 31 janvier 2024 à 20h00 le Trophée Rétromobile de la Préservation au propriétaire du véhicule lauréat lors d’une cérémonie exceptionnelle en présence de journalistes du monde automobile. », peut-on lire dans le communiqué de Rétromobile. A noter qu’il faut se déclarer candidat, lorsqu’on est exposant, pour avoir une chance de gagner le trophée.