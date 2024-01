Rétromobile 2024 : le Dacia Sandrider du Dakar à côté d'Audi et des gloires du passé

Quel est le rapport entre le tout nouveau Dacia Sandrider et le salon Rétromobile ? S’il n’y a évidemment pas de lien direct entre le prototype destiné à courir au Dakar 2025 et cet évènement consacré aux voitures de collection de toutes les époques, l’engin en profitera quand même pour se glisser dans le stand de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) aux côtés de quelques-uns des véhicules qui ont écrit toute la légende de cette épreuve.

Il côtoiera ainsi une Porsche 959 pilotée jadis par Jacky Ickx, la Peugeot 405 Grand Raid menée par Ari Vatanen mais aussi le Nissan X-Trail de Johnny Hallyday et René Metge, en plus de la Renault 4L Sinpar des frères Marreau. Et le véhicule vainqueur en titre du Dakar, l’Audi RSQ e-tron qui vient de s’imposer lors de l’édition 2024, sera également exposé sur le même stand.

Deux concepts opposés

Le Dacia Sandrider, conçu par Prodrive sur le même concept technique que son Hunter engagé en janvier dernier au Dakar 2024, possède un V6 bi-turbo de 3,0 litres et une transmission à quatre roues motrices classique. L’Audi RSQ e-tron, quant à lui, possède deux moteurs électriques alimentés par des batteries de 52 kWh, elles-mêmes chargées par un quatre cylindres thermique de deux litres de cylindrée. Bref, les deux engins n’ont rien à voir.