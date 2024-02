dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Fiat Ritmo Abarth

Succédant à la brillante Fiat 128, la Ritmo, apparue en 1978, s’en rapproche nettement par ses trains roulants, ses moteurs et ses transmissions. Très originale et dotée d’un hayon, la compacte italienne se décline dès 1981 en une redoutable sportive : l’Abarth 125 TC. Sous le capot trône le 2,0 l double arbre Lampredi, poussé à 125 ch, alors que les trains roulants ont été affûtés par le scorpion. Elle est très performante, mais fin 1983, après avoir été restylée (calandre à quatre projecteurs, nouveau tableau de bord), l’Abarth revient plus forte encore. Cette fois, le 2,0 l s’alimente via deux carburateurs double corps (Weber ou Solex) et produit quelque 130 ch. Les trains roulants et la direction, revus, acèrent encore le comportement routier. En découle une compacte sportive brillante (près de 200 km/h), au moteur rageur, voire agressif, efficace mais demandant de la poigne. Un gros caractère qui ne se laisse pas si facilement dompter ! Conséquence, beaucoup lui préfèreront la Peugeot 205 GTI ou la VW Golf II GTI, plus douces à conduire.

Peu vendue, souvent accidentée en course et surtout décimée par la corrosion, la Ritmo Abarth est devenue bien rare en bel état. Dommage, car si son électricité peut se révéler farceuse, la mécanique, elle, est d’une robustesse impressionnante, si l’entretien a été soigné. Même la boîte (signée ZF) et les cardans sont costauds ! Quant à l’habitacle, il vieillit plutôt bien. L’exemplaire présenté ici, datant de 1984, a été intégralement restauré : la peinture est plus belle qu’à l’origine. A bord, on retrouve l’odeur des Ritmo neuves à l’époque ! N’affichant que 96 000 km, cet exemplaire est donc l’un des plus immaculés qui se puissent trouver, et bénéficie d’un bel historique. Evidemment, le prix est en conséquence : 24 000 €. C’est très élevé pour ce modèle, rareté oblige, mais pas délirant.

Check-list

- Corrosion

- A souvent tapé

- Pépins électriques

Les +

Moteur exceptionnel

Comportement efficace

Sensations intenses

Les –

Direction et commande de boîte fermes

Look clivant

Manque d’image (tant mieux pour ceux qui savent !)