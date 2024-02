dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Mercedes 300 SL 24

Oserai-je le dire ? Oui. Je n’ai jamais aimé le design de la Mercedes SL R129, à cause de ses projecteurs façon Ford Escort de 1980 et de son empattement trop court. Mais mon point de vue semble très minoritaire, aussi vais-je tenter de voir ce qui plaît à la majorité. Pour succéder à la SL R107, un énorme succès, Bruno Sacco, parton du design Mercedes fait dessiner une auto aux proportions similaires mais au langage esthétique opposé : sobre, lisse et moderne. La technologie embarquée atteint un niveau exceptionnel : essieu arrière multibras, amortissement piloté, ABS, antipatinage, arceau se déployant en 0,3 s, Cx de 0.31… Mais le poids s’en ressent. Néanmoins, initialement proposée en France en 300 Sl 24 (6-en-ligne, 3,0 l, 24 soupapes, 231 ch) et 500 SL (V8, 5,0 l, 326 ch), la Mercedes est un succès immédiat. Elle bénéficiera par la suite de très nombreuses évolutions (version 600 à moteur V12, ESP…) jusqu’à sa mise en retraite en 2001.

Ici, nous voyons une 300 SL 24 automatique très intéressante, puisqu’elle fait partie des premières fabriquées, fin 1989, et arbore la teinte originale qui a servi pour son lancement. On la croirait tout droit sortie d’un catalogue publicitaire d’époque ! Surtout qu’elle présente l’aspect du neuf, à l’extérieur comme à l’intérieur, ce qui est très rare. Nous n’avons pas vu un défaut sur cette Mercedes, une 2e main s’en tenant à 100 000 km. Evidemment, tout ceci a un prix :

26 000 €. C’est très élevé pour cette variante, certes déjà rapide (240 km/h), mais l’état exceptionnel de cet exemplaire est exactement celui qu’on recherche pour une collection. Cela mérite une rallonge budgétaire. Et rien n’empêche de négocier…

Check-list

- Faisceau électrique

- Joint de culasse

- Fonctions électroniques

Les +

- Confort de conduite

- Comportement très sûr

- Equipement parfois très riche

Les –

- Entretien onéreux

- Attitude pas vraiment sportive

- Trop moderne ?