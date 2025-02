Retromobile 2025: première visite en (presque) direct

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Allez, plus que quelques heures à patienter avant l'ouverture de Rétromobile, ce rendez-vous annuel de la voiture ancienne qui a su se hisser comme l'un des rendez-vous incontournables de l'automobile de collection. Après un cru 2024 qui avait rassemblé quelques 130 000 visiteurs, cette 49ème édition semble réunir tous les ingrédients du succès.

Les plus grands marchands et spécialistes de la restauration sont là (Joe Macari, l'Atelier des coteaux, etc.), Artcurial nous mitonne comme à l'accoutumée une grande vente dont la star sera une Ferrari 275 GTB 1966, Mazda fête les 3 décennies de la MX-5, les 70 ans de la DS sont célébrés comme il se doit et sur un stand spectaculaire, Renault présente un show-car, la Filante, qui s'inspire de la 40CV des records et semble sortie d'un film de science-fiction, Mercedes ressort la C111 à moteur Wankel, Porsche revient sur les 25 ans de la lignée des 911 GT3, Skoda fait revivre 130 ans d'histoire avec des voitures sorties de son musée (doint la Trekka, un véhicule tout-terrain que Caradisiac avait essayé il y a quelques années), et cette rapide énumération n'est qu'une minuscule mise en bouche pour un salon de référence. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre le cap sur la Porte de Versailles d'ici dimanche prochain, et plein gaz de préférence! En attendant, nous vous en proposons une première visite en (presque) direct en compagnie de Stéphane Schlesinger, notre puits de science en matière de mécaniques de caractère en général et de la Fiat Uno en particulier.