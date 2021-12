Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Mercedes CLS restylée

Hormis quelques détails esthétiques concernant le bouclier et la calandre, pas question de toucher à la silhouette gagnante du CLS. Le grand coupé-4 portes a son public et ne compte pas l’en éloigner. Les rares évolutions portent sur la grille de calandre et le bouclier. Le CLS conserve son sex-appeal, à la fois mélange d’élégance et de sportivité.

A bord, de nouveaux inserts en bois et de nouvelles combinaisons de couleurs pour la sellerie en cuir accompagnent l’arrivée d’un nouveau volant capacitif qui détecte plus rapidement la présence du conducteur lorsque la conduite semi-autonome est engagée.

Seules trois motorisations sont présentes au catalogue au lancement, en attendant l'arrivée hypothétique d'un 4 cylindres essence d'entrée de gamme sur le Mercedes CLS 350 (299 ch). Un 4 cylindres diesel de 194 ch, un 6 cylindres diese de 330 ch et un 6 cylindres essence de 435 ch équipé d’une hybridation légère. Quant aux tarifs, ils sont un peu plus élevés qu’auparavant avec un prix de départ à 77 750 € hors malus.

Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live la Mercedes CLS millésime 2021.