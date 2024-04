Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Mercedes CLA shooting brake

Mercedes a procédé au renouvellement de la famille « A », la gamme compacte de son catalogue. Après la berline, Classe A, le coupé CLA, c’est au tour du break de chasse de profiter de ces menues évolutions.

Pour l’extérieur, les futurs propriétaires se contenteront d’une nouvelle signature lumineuse, d’un bouclier avant redessiné, d’une calandre adoptant des motifs de petites étoiles, ainsi que d'un diffuseur arrière plus sportif. Les optiques avant reçoivent aussi l’éclairage à LED haute performance de série. A noter également l’apparition de nouvelles jantes de 17 pouces de série, à cinq branches couleur argent, ou cinq doubles branches noires brillantes.

Quant à l’intérieur, toujours dans le coup, la pièce maîtresse demeure le double écran, de 7 et 10,25 pouces, de série. Outre un nouveau volant, les sièges « confort » avec sellerie cuir et tissu font partie de la dotation de série sur toutes les Cla. Mercedes a eu la bonne idée d’améliorer l’équipement de base avec désormais l’assistant de feux de route, la caméra de recul, le pack USB, le volant en cuir et les projecteurs à LED.

Le système multimédia MBUX évolue. En plus des nouveaux affichages, les fonctionnalités Apple CarPlay et Audroid Auto sont dorénavant sans fil, l’assistant vocal est aussi plus capable de dialoguer et d’apprendre. Pour certaines fonctions, il n’est plus utile d’énoncer « Hey Mercedes ».

Toutes les CLA à essence (180 et 200) ont enfin droit à un soutien électrique via un nouvel alterno-démarreur de 10 kW, alimenté par un système 48 V. Mercedes indique qu’il a travaillé pour rendre cette aide plus confortable, notamment dans les phases de démarrage. Concernant la version hybride rechargeable (250 e) que nous aurons à l’essai, cette dernière bénéficie d’un moteur électrique plus puissant, soit 109 ch. Le surcoût pour profiter de cette séduisante carrosserie par rapport au coupé est de 1 200 €. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live le nouveau Cla Shooting Brake.