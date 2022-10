Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Nissan X-Trail

La quatrième génération de X-Trail met davantage l’accent sur le confort et la fonctionnalité. Basé sur la plate-forme de l’alliance Renault/Nissan, celle qui équipe le nouveau Qashqai, le SUV japonais voit sa longueur grimper à 4,68 m. L’accroissement se situe essentiellement au niveau du porte à faux arrière qui lui permet de proposer en option deux sièges supplémentaires.

Visuellement, le X-Trail affiche un design robuste et conserve sa filiation avec le Qashqai par ses optiques sur deux niveaux. C’est sous le capot que se situe la principale différence avec le Nissan Qashqai. Si les deux modèles disposent de la même base technique, le X-Trail se veut différent en ne proposant que la motorisation e-Power au lancement (sur certains marchés, un moteur microhybridé de 163 ch est proposé).

Cette technologie e-Power n’est pas 100 % électrique, mais full-hybrid. Une technologie exclusive qui développe jusqu’à 213 ch et qui se compose d’un moteur électrique qui anime seul les roues avant, tandis qu’un moteur essence (3 cylindres 1.5 de 163 ch) recharge une petite batterie tampon de 1,8 kWh. En aucun cas, le moteur thermique n’entraîne les roues du véhicule, il sert surtout de prolongateur d’autonomie.

Une version à 4 roues motrices sera proposée grâce à l’ajout d’un moteur électrique sur l’essieu arrière. À bord le nouveau X-Trail reprend le tableau de bord du Qashqai avec le volant multifonctionnel, l’instrumentation numérique et le nouvel écran central de 12,3 pouces. La différence réside dans le traitement de la console centrale avec un espace de rangement en dessous et un grand bac de rangement entre les sièges. L’équipement est très complet puisqu’il a droit à la conduite semi-autonome ProPilot, aux feux Matrix, à l’affichage tête haute avec projection sur le pare-brise, etc. Grâce à son porte-à faux XXL, le X-Trail voit son volume de coffre grimper à 575 litres en version cinq places et 485 l en sept places lorsque les sièges sont repliés.

La gamme débute avec la finition Acenta à un tarif de 42 700 € pour une version e-Power de 204 ch. Pour le moment les principaux rivaux du Nissan X-Trail sont le Peugeot 5008 et le Volkswagen Tiguan Allspace en attendant qu’arrive le Renault « Grand Austral » à sept places. Retrouvez nous dès demain pour le découvrir en Live.