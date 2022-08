Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Range Rover

Ne vous fiez pas à silhouette et son format proches de l’ancien. Ce cinquième opus est nouveau de la tête aux pieds. Avec pour base la nouvelle plateforme MLA conçue par le groupe Jaguar Land Rover, le nouveau Range est désormais capable de concilier son extrême polyvalence avec des motorisations électrifiées et notamment une version 100% électrique attendue pour 2024.

Le britannique toujours disponible en deux châssis (de 5,05m à 5,25m de long) propose désormais une inédite version à 7 places. Le conducteur et les passagers découvriront un univers encore plus haut de gamme et technologique qu’auparavant avec la présence d’un système multimédia dernier cri et d’équipements pointus tels qu’un purificateur d'air par nanos particules ou d’un compensateur phonique placé dans les appui-têtes.





127 000 € minimum, c’est la somme minimum, hors double malus (CO2 et poids) qu’il faudra débourser en France pour repartir au volant du nouveau Range Rover. Ce sont les 6 cylindres en ligne essence et diesel micro-hybridés ainsi que le nouveau V8 de 530 ch développé par BMW qui se chargeront d’animer la gamme en attendant le renfort de deux versions hybrides rechargeables (P440 e et P510e), exemptées de malus CO2 et prévues pour le début d’année prochaine.



Retrouvez-nous dès demain pour découvrir le nouveau Range Rover en live.