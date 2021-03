Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Peugeot Rifter long

Si le Peugeot Rifter est le jumeau technique des Citroën Berlingo et Opel Combo, la ressemblance s’arrête à la conception car le ludospace de Peugeot a pris une voix différente. Légèrement plus cher, le modèle de Peugeot met en avant un look typé SUV et un intérieur plus proche d’un véhicule particulier. On y retrouve par exemple, le i-cockpit composé d’un petit volant, d’une instrumentation haute et d’un écran tactile tourné vers le conducteur.

Ce pari semble payer puisque le Rifter se positionne désormais comme le dauphin du Citroën Berlingo (9 323 exemplaires) sur le marché du ludospace en France avec 8 700 ventes réalisées en 2020. Le Rifter plaît aux clients pour son look mais aussi pour ses volumes. Sa version longue, renforce ses prestations familiales puisqu’elle est capable d’offrir 7 places avec deux vrais sièges placés dans le coffre. Ce derniers, escamotables et extractibles, viennent en renfort d'une seconde rangée composée de trois sièges arrière indépendants offrant la même modularité.

Du haut de ses 4, 75 m, le Rifter propose un volume variant de 1 050 litres à 4 m3 ! Le tout pour 1 000 € de plus par rapport à la version standard auxquels il faudra ajouter 700 € si vous souhaitez profiter de deux sièges additionnels. Le Peugeot Rifter long est disponible à partir de 24 700 € avec la motorisation essence Puretech 110. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live le Peugeot Rifter long.