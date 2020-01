Retrouvez-nous mercredi 15 janvier pour découvrir en live le nouveau Ford Puma

Le nouveau Ford Puma est une arme de conquête qui va enfin lancer Ford sur le marché des SUV urbains. D’un format compact (4, 22 m), il est développé sur une base de Fiesta et revendique un design fort. A bord, ce concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008 présente de nombreux atouts à commencer par son contenu technologique. On y retrouve une instrumentation 100% numérique et le dernier système multimédia de la marque, SYNC3. Ensuite, il est logeable. Malgré son gabarit contenu il offre suffisamment de places à deux adultes à l’arrière et un volume de coffre vraiment étonnant de 456 litres. A cela il faut ajouter un autre rangement de 80 litres, placé sous le plancher de coffre.

Le Puma sera dans un premier temps proposé avec deux moteurs essence 3 cylindres Ecoboost 1.0 , dotés d'une hybridation légère. Il y a un alterno-démarreur 11,5 kW et une batterie 48V. Le système fournit une assistance au moteur essence grâce à l'énergie récupérée lors des phases de décélération et de freinage. Les puissances du moteur sont de 125 et 155 ch. La boîte est une manuelle à 6 rapports. Il faudra attendre le courant de l'année prochaine pour avoir un moteur essence non hybride, la boîte double embrayage 7 rapports et le bloc diesel 120 ch. Les tarifs débutent à 22 900 € en finition Titanium.

Retrouvez-nous dès demain en direct de Malaga où se déroulent les premiers essais du nouveau Ford Puma.