Road-trip en Suède: interview de Robin Page, Directeur du design Volvo

Depuis quelques jours, Caradisiac a publié de nombreux articles consacré à Volvo et réalisés dans le cadre d'un grand road-trip hivernal qui a permis à la rédaction de rallier Paris à Gôteborg. Un parcours d'une semaine et 3 000 km réalisé début décembre dans des conditions variées et souvent difficiles, ceci afin de jauger au mieux des qualités et défauts des modèles de la gamme.

Pourquoi Volvo? Simple. Hier considéré comme un peu ennuyeux, ce constructeur a le vent en poupe et bat ses records de ventes chaque année à l'échelle mondiale. En France, il a ainsi dépassé la barre des 20 000 immatriculations en 2019, battant le record établi en 1986 avec 19 260 immatriculations;

Volvo est donc un constructeur qui compte dans le segment du haut de gamme. Il le doit à plusieurs facteurs, et notamment à ses capacités d'innovation, son positionnement sécuritaire toujours plus affirmé (les nouvelles Volvo commercialisées dans le courant de l'année 2020 seront désormais limitées à 180 km/h) et son approche plus "écolo" que la moyenne (abandon prochain du diesel et électrification qui se généralise).

Mais ces efforts ne serviraient à rien sans un beau design. Or, la marque a justement su se réinventer sur ce point, avec des modèles aux lignes nettement plus sensuelles que par le passé. Et si les Volvo soignent autant la forme que le fond, elles le doivent aussi à un homme, le britannique Robin Page.

Après un parcours qui l'a amené à travailler chez Rolls-Royce, Bugatti ou Bentley, l'homme a intégré Volvo en 2013 avec pour mission principale de re-créer les codes du design intérieur des modèles de la gamme. Il est aujourd'hui Vice-président senior chargé du design de Volvo Cars, et a donc la haute main sur la définition des voitures de demain. Découvrez maintenant son interview en vidéo.

