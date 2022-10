Route de nuit - Années 1980 : Où est l'automobile ?

L’exposition qui se tient au musée des Arts décoratifs à Paris, du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023 traite « de la mode, du design et du graphisme en France pendant les années 1980 ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que les commissaires de l’exposition ne se sont pas appesantis sur l’automobile qui n’a pas droit aux mêmes honneurs qu’un tabouret ou un chemisier.

Les années 1980 représentent pourtant une période capitale dans l’affirmation du design automobile en France. Les studios de création se renforcent. À partir de 1980, la création chez Peugeot est dirigée par un binôme constitué de Gérard Welter et Paul Bracq, avec à la clé l’opportune 205 (1983) et une brochette de concept cars fulgurants (Quasar, Proxima, Oxia…). Chez Citroën, l’arrivée des Anglo-Saxons Carl Olsen et Arthur Blakeslee va permettre au style de s’émanciper de Bertone et de se focaliser sur des études aérodynamiques.

En 1988, Patrick Le Quément remplace le Centre style par une direction du design industriel chez Renault. Une révolution ! Juste avant, la Régie avait pris le pari de lancer le premier monospace européen, la visionnaire Espace qui remettait en cause l’architecture de l’automobile familiale.

La naissance des « voitures à vivre » avait provoqué la création de l’un des objets de design industriel les plus significatifs des années 1980. Dommage de négliger de tels coups d’éclat du design français.