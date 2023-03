Route de nuit - Arne Quinze : Alpine à Art Paris

Le Grand Palais éphémère, sur le Champ de Mars, à Paris, abrite le salon Art Paris jusqu’à dimanche prochain, 2 avril. Face à l’École Militaire, trône une œuvre magnifique qui a été commanditée par la firme Alpine : « Métamorphosis ». Fondée en 1999, Art Paris fête cette année ses 25 ans.

C’est la troisième collaboration menée entre Art Paris et Alpine : après Pantone et Obvious, qui ont marqué les éditions précédentes, c’est l’artiste belge Arne Quinze qui a été choisi cette année. Âgé de 52 ans, il a pratiqué le street art au début de sa carrière avant de se tourner vers la peinture et la sculpture.

Pour son auteur, « Métamporphosis se présente comme la matérialisation d’un futur rêvé de l’automobile ». En intégrant des éclairs mouvants dans l’œuvre, Arne Quinze interprète « la sensation de flou et de vitesse qui existe pendant la course ».

Montée sur un podium, la voiture en lévitation flotte et donne l’impression de planer.

Réalisée à partir d’une coque nue d’Alpine A110, la sculpture est constituée de formes en aluminium tordues et tortueuses qui jaillissent de l’Alpine, Pour Arne Quinze, « elle illustre la vitesse de la lumière ainsi que toutes les opportunités d’expansion de l’Alpine A110 tandis que l’absence de roues, représente la symbiose avec l'environnement et la nature ».

Ainsi, à travers Métamorphosis, les passions de l’artiste pour l’automobile et la nature se rejoignent et s’harmonisent. Pour Arne Quinze, lorsque la voiture est en mouvement, elle commence à vivre et devient presque végétale et crée une sorte d’harmonie avec la nature.

Pour l’artiste, il s’agissait de faire dialoguer l’art et la technique à travers une sculpture qui nous propulse dans un futur fantasmé.

L’équipe de designers d’Alpine, emmenée par Anthony Villain, a suivi passionnément la réalisation de l’œuvre : « La sculpture, à partir de l’ADN d’Alpine fondé sur l’agilité et la légèreté, symbolise la matérialisation jusqu’à ce que le conducteur ne fasse plus qu’un avec la voiture et sa technologie ».