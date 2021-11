Route de nuit - Drive, la folle saga de la F1 (livre)

La F1 revient en grâce depuis quelques années, par la grâce combinée du meilleur spectacle offert en piste, du retour de véritables rivalités sportives et bien sûr des documentaires de la série Drive to survive proposée par Netflix.

Côté Français, on apprécie particulièrement les résultats encourageants de l’écurie Alpine et de nos différents pilotes engagés, à quoi s’ajoute le retour du GP au Castellet.

La Formule 1 véhicule et cultive ainsi une image d’excellence, de haute technologie, de performances extrêmes et de glamour. L’époque n’est pourtant pas si lointaine où ce sport rassemblait simplement quelques fondus sur des circuits antédiluviens, où la sécurité n’était assurée que par quelques bottes de foin.

Dans son livre Drive, les hommes qui ont fait la Formule 1, le journaliste britannique Kevin Eason retrace la saga haute en couleurs d’un sport qui constitue un incroyable aimant pour des génies de la technologie, des sportifs hors-normes et une myriade de personnages pas forcément recommandables, à qui on ne confierait pas ses économies.

Fin connaisseur d’un milieu dans lequel il a navigué plusieurs décennies, Eason raconte notamment comment Bernie Ecclestone, 91 ans, ex-petite frappe et homme à l’intelligence hors normes, pour qui une poignée de mains a plus de valeur qu’un contrat en bonne et due forme, et que personne n’a jamais impressionné à l’exception notable d’Enzo Ferrari, a transformé un sport de garagistes en une des plus incroyables machines à cash qui soient.

On découvre comment les hommes-clés de la F1 - Frank Williams, Ron Dennis, Luca di Montezemolo, Ken Tyrrell et les autres - ont bâti leur réussite et surmonté leurs échecs, et comment chez ces hommes une forme de génie cohabite (parfois) avec d'incroyables bassesses.

On découvre aussi comment l’enquête consécutive à la disparition de millions de livres dans le projet de création de la DeLorean DMC-12 avait peut-être un rôle dans la crise cardiaque qui en 1982 emporta Colin Chapman, créateur de Lotus.

On découvre aussi comment Steve Jobs, patron d’Apple, invité au GP de Monza par Jackie Stewart, avait aidé l’écurie Benetton à « pirater » les fréquences radio d’une équipe concurrente, comment l’écurie BAR, faute de moyens, avait abandonné son projet de création d’une soufflerie à 27 millions de livres sterling pour la remplacer par un supercalculateur composé de 200 consoles PlayStation branchées en réseau, comment le génial Adrian Newey créait les voitures les plus performantes de la F1 armé de son seul crayon à papier 2B, ou bien encore comment Luca di Montezemolo avait "apprécié" que Jean Todt, futur patron de la Scuderia, se présente à à leur premier rendez-vous au volant d’une Mercedes.

On découvre aussi encore comment le milieu de la F1 avait vécu l’épisode de la publication en 2008 par un tabloid de photos de l’orgie à connotation nazie de Max Mosley, Président de la FIA : « Ce n’est pas une question morale, mais une question pratique » avait résumé Eddie Jordan, expliquant que ni les sponsors ni les patrons d’écurie ne voulaient être associés à un homme susceptible de ruiner leur image de marque en une seule photo.

Les anecdotes et témoignages pullulent, comme ce jour où Bernie Ecclestone, amer de renoncer à l’idée d’un GP à Damas en Syrie avait lancé à Vladimir Poutine (homme qu'il apprécie au plus haut point) en marge du GP de Sotchi : « Le souci, c’est que vous avez bombardé toutes les routes, donc comment est-ce qu’on va faire pour arriver au circuit ? »

Ce livre se dévore comme un roman à suspense, sauf que tout est vrai. Et c’est pour cette raison qu’il devrait figurer en pole position de vos prochains achats en librairie.

Drive, les hommes qui ont fait la Formule 1, par Kevin Eason. Ed. Hugo sport, 344 pages, 19,95 €