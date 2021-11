Route de nuit - "en voiture Simone" : une expression à double origine

En l'entendant, on se replonge immédiatement dans un début d'été des années 70, au moment ou toute la famille s'engouffre dans la R12 surchargée, en direction du sud et des vacances. "En voiture Simone" est le cri de ralliement, la madeleine automobile d'une génération entière d'enfants devenus grands et qui ne l'utilisent plus. Mais d’où vient cette harangue que l'on aurait tort d'assimiler à une phrase sexiste, lorsque l'on s'imagine que la pauvre Simone n'est que la pauvre passagère de son mari qui lui ordonne de grimper à bord ?

L'une des premières femmes à passer son permis de conduire

En fait, la Simone en question est une héroïne telle que l'histoire de l'automobile en a connu, même si elles sont souvent moins célèbres que leurs homologues masculins. Née Simone Louise de Pinet de Borde des Forest, la jeune fille est née à Royan en 1910 et décide de passer son permis de conduire dès l'âge de 19 ans. Ce n'est pas la première à obtenir son papier rose dans l'hexagone, puisqu’il s'agit d'Anne de Rochechouart de Mortemart, duchesse d'Uzès qui l'a obtenu en 1898, mais Simone est néanmoins une pionnière dans ce domaine.

Si elle a passé son permis, ce n'est pas vraiment dans l'intention de se balader le long de la côte Atlantique, mais pour s'engager en course et pour devenir pilote. Comment une jeune fille de 20 ans, célibataire et de bonne famille, peut-elle courir seule en rallye ? Tout cela est bien inconvenant dans les années 20. Simone trouve la solution qui va éviter de faire jaser dans les paddocks. La copilote de ses débuts ne sera autre que sa mère qui va la chaperonner jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Les deux femmes sont douées, et enchaînent les victoires. Simone possède un sacré coup de volant qui fera sa réputation auprès de ses collègues masculins. À tel point que ces derniers lui concoctent un slogan rien que pour elle : "en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne".

la première femme à tenir une auto-école

Pendant l'occupation, les courses s'arrêtent, mais Simone ne lâche pas le volant pour autant. Elle va conduire des camions de la Croix Rouge jusqu'à la libération. La vie reprend, les rallyes aussi et "en voiture Simone" revient en refrain dans les parcs fermés. Notamment ceux du rallye de Monte Carlo ou elle s'illustre notamment en 1953 sur une Porsche 356. Elle mettra fin à sa carrière sportive en 1957, après 35 ans et 24 records du monde. Dans la foulée, elle sera la première femme à ouvrir une auto-école en France et se lancera également dans l'aviation. Personne n'arrête Simone, sauf le destin. Elle nous a quitté en 2010, à l'âge de 94 ans. L'action et la vitesse sont d'excellents médicaments pour se maintenir en forme.

Reste que l'expression en voiture Simone resta longtemps l'apanage des professionnels de la profession du sport auto. Jusqu'en 1962. Cette année là, une nouvelle émission apparaît à la télé, alors en plein essor. C'est Intervilles, avec ses vachettes, son Guy Lux, son Léon Zitrone et sa Simone Garnier. Au cours du jeu, Guy Lux passe la parole à la co-animatrice en lançant un "en voiture Simone'. L'expression devient rapidement aussi populaire que le jeu et la France des vingt années suivantes la fera descendre dans la rue. Guy lux a toujours prétendu l'avoir inventé. On pardonnera à l'animateur, disparu en 2003, d'avoir revendiqué une expression piquée à un ami gravitant dans le sport auto.