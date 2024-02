Route de nuit - Fernando Costa : l’art de sublimer une Ferrari

Traditionnellement, le salon Rétromobile consacre une « Galerie des Artistes » à l’exposition des travaux de photographes et d’illustrateurs. Excellente initiative. Toutefois, d’autres artistes se réclament d’une œuvre qui ne se limite pas au cénacle des passionnés d’automobile.

Fernando Costa disposait d’un bel espace pour montrer sa dernière création autour d’une Dino 308 GT4. On connaît cet artiste depuis longtemps, surtout depuis qu’il a imaginé une décoration pour une Morgan LM P2 qui a disputé les 24 Heures du Mans 2013. Ne l’appelez pas « Art Car », un néologisme inventé par BMW.

Pour l’occasion, la Morgan de l’écurie Oak Racing revêtait un patchwork composé d’une multitude de motifs colorés, géométriques et souvent rehaussés de lettrages qui sont directement suggérés par les panneaux de signalisation routière.

Embarqué à vingt et un ans comme steward sur le Queen Élizabeth II, Fernando Costa prolongea durant sept années cette première expérience professionnelle qui le conduisit de palace en palace dans toutes les villégiatures de la Riviera. En 1998, il quitta cet univers luxueux et feutré pour s'orienter vers celui plus bruyant et plus créatif de la ferronnerie d'art.

Inspiré par César, le néophyte rêvait de devenir sculpteur. Suivant l'exemple de son aîné, il fréquenta les casses automobiles à la recherche des matériaux nécessaires à faire fructifier son inspiration.

Sa dernière création exposée à Rétromobile rassemble une série de tableaux carrés composés de fragments de tôle provenant d’une Dino 308 GT4, unifiés dans une unique teinte écarlate. L’effet est troublant et harmonieux. Pour les intégristes qui pleureraient le découpage d’une vieille gloire, Fernando Costa rappelle que la Dino en question était à bon de souffle. Et si on se débarrassait de tous les youngtimers moches et les sublimant de la sorte ?