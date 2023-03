Route de nuit - Il y a 50 ans… l'éclectisme

En 1973, Peter Stämpfli commence sérieusement à se faire remarquer. Ce peintre suisse est venu s’installer à Paris en 1959. Il oriente sa démarche picturale vers une voie résolument figurative. Il puise son inspiration dans la réalité des objets du quotidien.

Puis Peter Stämpfli abandonne l’esthétique Pop, qui avait prévalu aux prémices de son art et entame l’étape suivante : le pneumatique. « Le pneu s’imposait comme l’objet évident, le plus contemporain et le plus symbolique de cette société de loisirs et de consommation. » Plusieurs autres peintres intègrent l’automobile dans leur œuvre par inadvertance, comme Jean Dubuffet, Gianni Bertini, ou comme Raymond Moretti qui s’attarde sur la Formule 1, d’autres y ajoutent de la sensualité comme Charles Pascarel.

Dans une période où ses contemporains balancent entre abstraction et figuration, Gérard Schlosser (né en 1931) choisit d’emblée la face réaliste de la peinture. Avec Bernard Rancillac, Jacques Monory, Gérard Fromanger et quelques autres, il rejoint le mouvement de la « figuration narrative ». Ses sujets sont pragmatiques : Schlosser peint la banalité, la vie ordinaire, les amis, les flirts, les gens simples et… les voitures les plus populaires.

Forcément, à côté de la Simca 1100 ou de l’Ami 8, la 2 CV fait partie de son registre. Elle apparaît souvent au fond d’une toile, en arrière-plan pour enfoncer le clou de la modestie, en marge d’un pique-nique, masquée par la courbe d’un sein, l’ourlet d’une jupe ou le plissé d’un pull. Couleurs douces et réalisme photographique fixent ces instants de petit bonheur et de grande mélancolie.

Notons que c’est aussi en 1973 que le commissaire-priseur Hervé Poulain publie son indispensable ouvrage de référence, L’art et l’automobile, publié chez Les Clés du Temps.