Route de nuit - Jeep MB : l’universelle

Sur une multitude d’images de la Seconde Guerre mondiale, sur tous les fronts sur tous les continents, jusqu’à la Libération de la France, la Jeep est omniprésente.

En 1940, Karl Probst attend tranquillement la retraite. Autour de lui, l’ambiance est moins calme. Les oracles sont pessimistes. L’armée renforce son arsenal et le modernise. Il lui manque un engin à tout faire, compact et polyvalent, tel que va le définir l’Ordnance Military Department, qui comprend des représentants de l’infanterie, de la cavalerie et du Quartermaster Corps (QMC). Cet aréopage élabore le cahier des charges pour un « véhicule léger de reconnaissance et de commandement » qui doit être agile (moins de deux mètres d’empattement), léger (545 kg), capable de passer partout et de transporter trois soldats et 275 kg de matériel (d’où son nom de code « ¼-ton »). Il importe aussi qu’il soit simple à fabriquer et à entretenir.

Le 11 juillet 1940, le QMC lance un appel d’offres auprès de 135 entreprises avec l’obligation de rendre leur copie onze jours plus tard. Une seule maison relève le défi : American Bantam Car Company. Karl Probst accepte de se lancer dans l’aventure. Pendant onze jours, l’ingénieur planche sans répit, il griffonne, rature, crayonne des dizaines de croquis et finit par ébaucher un projet cohérent dans le délai imparti ! La carrosserie qu’il suggère est simple, légère, pratique avec ses ouvertures échancrées sur les flancs. Le jury militaire est séduit.

Deux autres sociétés, Ford et Willys, sont invitées à rejoindre le programme et à travailler à partir de la proposition d’American Bantam. En mars 1941, les trois constructeurs se présentent avec des versions évoluées. Les États-Unis d’Amérique entrent en guerre le 7 décembre 1941. Leur génial véhicule porte désormais un nom : Jeep !

Jeep comme l’animal mystérieux et malin - qui tient à la fois du chien et du singe - et qui accompagne Popeye depuis 1936.