Route de nuit - La Baule à fond la caisse

A l’heure où l’on ne parle plus que de bouter l’automobile hors des villes, La Baule (44) avance à contre-courant et met nos chères voitures à l’honneur tout au long de cette année 2022.

De nombreuses festivités figurent au programme, et notamment une exposition consacrée au grand pilote Jean-Pierre Beltoise (1937-2015), dont l’histoire personnelle est liée à la ville depuis ses premières vacances familiales.

C’est là qu’il aurait eu le déclic de la course automobile, en assistant au Grand Prix automobile de La Baule-Escoublac en 1952. Jusqu’au 10 juin, les visiteurs pourront ainsi découvrir une exposition consacrée aux engagements du pilote au Mans. En parallèle, la ville a inauguré une avenue Jean-Pierre Beltoise (ex-avenue des sports) le 9 avril dernier.

Autre fait marquant, l’exposition "La Baule, Passion automobile" organisée par le magazine Paris Match, qui a puisé dans ses incroyables archives photographiques pour mettre en lumière les relations des stars à l’automobile durant la période 1950-1980. Des images grand format, véritables trésors, sont ainsi exposées un peu partout dans la ville, jusqu’au 17 septembre.

Le soir du mardi 26 avril, les 240 véhicules participant au Tour auto 2022 feront aussi escale dans la ville (une première dans l’histoire de ce rallye), et plus précisément dans un parc fermé situé sur la promenade de mer devant l’esplanade du Casino. Les premiers véhicules devraient se présenter aux alentours de 16h30 dans la ville. Il en coûte 10 € pour une visite du parc fermé (et c’est gratuit pour les moins de 12 ans).

A partir du 30 avril, et jusqu’au 5 juin, l’espace culturel Chapelle Sainte Anne accueillera une exposition consacrée au plus grand pilote de tous les temps, qui a gagné dans TOUTES les disciplines du sport automobile: il est bien sûr question de Michel Vaillant, le héros de bande dessinée dont la carrière a démarré en 1957 et se poursuivra longtemps encore.

A noter aussi dans vos tablettes, l’arrivée des concurrentes du Rallye des Princesses le 18 mai, le défilé de belles mécaniques du Lajarrige Auto passion le 5 juin, l’organisation d’un rallye de régularité les 25-26 juin, une bourse aux jouets anciens et Automobilia les 15-16 août, et pour terminer une expositions des meilleurs photos et dessins de cette année de l’auto (4-20/11) à la Chapelle Sainte Anne. Riche et réjouissant programme, donc.