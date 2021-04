Route de nuit - La renaissance du Grand Palais

Ne rêvez pas. Le Salon de l’Automobile ne va pas renaître de ses cendres dans le Grand Palais éphémère qui est en train de voir le jour à Paris, sur le Champ de Mars, devant l’École Militaire.

Cette élégante structure en bois, qui a vocation à durer jusqu'aux Jeux Olympiques 2024, est l’œuvre de Jean-Michel Wilmotte, architecte particulièrement sensible à l’automobile.

Lié au Festival Automobile International depuis 1998, il porte un regard pertinent sur le design et il a activement participé à l’élaboration de la citadelle Ferrari à Maranello où un important programme architectural a été mis sur pied à l’aube du IIIème millénaire.

En 2015, c’est Jean-Michel Wilmotte qui a conçu le nouveau siège de la Gestion Sportive et chose unique, il fut à nouveau appelé pour réaliser un deuxième bâtiment terminé fin 2018. Ce bureau d’études joue sur des nouveaux contrastes, noir et argent, mais conserve le style du premier édifice et ses deux niveaux avec l’ingénierie au premier étage et les ateliers au rez-de-chaussée. Il intègre une nouvelle soufflerie qui accueille des modèles à l’échelle ½.

Pendant les travaux de rénovation du Grand Palais, la variante éphémère accueillera des événements comme la FIAC ou le concours de saut Hermès… mais le Mondial de l’Automobile n’y est pas prévu.

Pour assister à un grand rassemblement de la production mondiale, rendez-vous sur Caradisiac dans les semaines qui viennent…