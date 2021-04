Route de nuit - Le clip et l'automobile, une vieille histoire

Nos contemporains n'aimeraient plus l'automobile et les jeunes encore moins. Cette affirmation, maintes fois entendue, a pourtant tendance à se heurter à la réalité de tous les clips de rap depuis que cette musique existe et, surtout, depuis qu'elle est devenue la plus écoutée de la planète. Combien de clips incluent dans leur scénario une auto ? Inutile de compter, c'est impossible. Il y en partout, généralement rutilantes, allemandes ou américaines et plutôt à l'ancienne. Les supercars ne sont pas absentes. Elles sont même parfois surabondantes, jusqu'à la caricature, comme dans j'accélère, de Rohff.

Pourtant quelques artistes changent la donne et sont passés à l'ère moderne, à l'instar de Jaden. Dans ce clip, on retrouve le fils de Will Smith confortablement installé dans une Tesla Model X. Autre pays, autre rappeur, l'Anglais Stormzy, est quant à lui affalé sur le capot d'une Toyota Prius.

Mais l'automobile n'est pas seulement indissociable du rap. C'est un gimmick utilisé depuis que le clip musical existe, et même à l'époque ou il ne s'appelait encore que scopitone. Celui de Richard Anthony, en 1959, le présente au volant d'un "p'tite MG". Bien plus tard, le monument national Johnny Hallyday en usera et abusera, notamment avec cette Oldsmobile 88 et d'autres Américaines aperçues dans Quelque chose de Tennessee

Et la jeune génération de chanteurs ? Sont-ils indifférents à la bagnole ? Pas du tout. Même si pour eux, l'automobile a souvent le goût du passé. C'est le cas d'Angèle dont le clip de La thune, se déroule en grande partie autour d'une Cadillac Eldorado de 1974. Lomepal, lui, est le passager d'un ravissant cabriolet Mercedes SL doré à l'intérieur rouge datent de la même période dans Trop beau.

Finalement, qu'ils soient rappeurs, chanteurs de variété ou de rock, les artistes musicaux sont des automobilistes comme les autres, emprunts de nostalgie, conscients de l'environnement et, tout de même, un peu frimeurs