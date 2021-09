Route de nuit – Les journées du patrimoine, sur les chapeaux de roues

Pendant trois jours, oublions les bornes électriques, bilans de consommation en kWh et autres sinistres vignettes Crit’Air. Et célébrons les carbus double corps, respirons avec délice les fumées bleues, et ouvrons grand les oreilles pour profiter des envolées de ces vieux moteurs qui témoignent à leur manière du génie de l’homme.

Les Journées européennes du patrimoine (JEP), seront aussi un excellent moyen de s’intéresser à l’histoire de l’automobile un peu partout en France, en vertu d’un partenariat entre le ministère de la culture, qui pilote l’opération, et la Fédération Française des Véhicules d’époque (FFVE).

A Paris, on pourra ainsi découvrir une vingtaine de voiture de toutes époques (et de grande qualité) dans les jardins du Palais-Royal (photo de l'édition 2020 ci-dessus).

En complément, des manifestations (défilés, expositions, parcours divers) seront organisées dans toutes les régions de France en partenariat avec des clubs locaux. Il y aura forcément quelque chose organisé près de chez vous, ainsi que vous le pourrez constater en cliquant ici.

Côté constructeurs, L’Aventure Peugeot Citroën DS s’annonce très active. Au programme, une Bourse Classic le samedi et des enchères le dimanche au Conservatoire Citroën & DS situé à Aulnay-sous-Bois, au nord de Paris (8h-17 h), le tout s’accompagnant de plusieurs animations.

Le Conservatoire ouvrira ses portes de 9h30 à 17h30 le samedi 18 septembre (5 € l’entrée adulte et 3 € pour les 7-18 ans). Un parking spécial sera aménagé pour accueillir les voitures anciennes.

A signaler aussi, la tenue d’une vente aux enchères avec la maison de vente Aguttes. Il sera possible d’acquérir des véhicules de la collection L’Aventure Peugeot Citroën DS, mais aussi de nombreux objets liés à ces marques. Ouverture des hostilités à 15 heures, sur place et en ligne.

Il y aura aussi une Bourse Classic au musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux, ainsi qu’une visite guidée du Centre d’Archives de Terre Blanche d’Hérimoncourt (Doubs). Celle-ci promet d’être intéressante, puisqu’elle prévoit un passage dans les réserves du musée de l’Aventure Peugeot d’une durée d’environ 1h30 (départs entre 10 et 15 h le samedi et le dimanche), au cours de laquelle les photos seront interdites…

Renault ne sera pas en reste, avec une ouverture inédite du bâtiment historique de Boulogne-Billancourt (10h-18h les deux jours), mené par une conférencière et agrémenté d’un détour par la reconstitution de la « cabane » où Louis Renault travailla le premier modèle Renault, la « type A »).

De nombreux modèles anciens seront aussi exposés (une Type A de 1898, un Taxi de la Marne, la Dauphine, la 4L et la Renault 5). Il sera aussi possible d’essayer des voitures électriques.

En complément, d’autres œuvres seront exposées dans Boulogne à l’Espace Landowski (Alechinsky, Dubuffet, Erro, Fautrier, Miró, Vasarely…)