Route de nuit - Tatouages : ils ont l'auto dans la peau

Certains se contentent de bichonner leur auto dans leur garage, quand d'autres ne supportent même pas l'idée d'en être séparé un seul instant. C'est ainsi que certains adeptes des tattoos affichent directement leur auto, ou celles qu'ils aimeraient posséder, à même la peau. Le phénomène a été jugé suffisamment important pour que le site britannique Comparethemarket se penche sur la question. Spécialisé dans les comparatifs des tarifs d'assurance auto et motos, notamment, la start-up s'est amusée à compiler et trier les photos des tatouages automobiles visibles sur Instagram pour établir le classement des modèles les plus gravés à même l'épiderme. Et comme dans un championnat du monde de sport auto, elle a également établi un palmarès des constructeurs.

La Coccinelle, mieux que toutes les Ferrari

Même sans nourrir de très gros a priori, on serait en droit de penser que les habituels mythes de l'automobile virile et luxueuse, tels que Porsche, Ferrari et Lamborghini arriveraient en tête de ce sondage épidermique. C'est non seulement loin d'être le cas, mais ces marques ne figurent même pas dans les 10 premiers du classement. Le premier d'entre eux, Ferrari, arrive en 11e position et Porsche est 14e. Lamborghini se contente de la vingtième place. Le podium est occupé par des marques plus calmes et démocratiques (quoique) puisqu'y figurent Jeep et Cadillac. Mais le vainqueur de ce curieux classement constitue une réelle surprise puisqu'il s'agit de Volkswagen. les gens se feraient donc tatouer une Golf sur le biceps ? Pas vraiment.

Il suffit de consulter l'autre classement, celui des modèles les plus gravés à même le derme pour tomber sur des mythes VW qui on la peau (c'est un euphémisme) dure. Car la Coccinelle (Beetle) arrive en troisième position et ce bon vieux Combi (Transporter) se classe 8e. La petite VW fait mieux que la Ford Mustang ou la Dodge Charger, et leur suprématie en matière de puissance par rapport à l'Allemande ne change rien à l'affaire. Les deux premières places sont occupées par d'autres mythes, même s'ils sont très différents.

En tête, on retrouve l'indéboulonnable Chevrolet Impala qui sévit aux US depuis 1958. Conçue au départ comme l'auto luxueuse destinée à la classe moyenne, elle s'est contentée, au fil du temps et des ans, de devenir une auto moyenne tout court. Mais son nom reste évocateur, même si on retrouve surtout, sur les poitrails et dans le dos des fans, les calandres des versions des années 60 et 70.

Une auto éphémère sur le podium et une absence totale des autos françaises

Cachée derrière L'impala, mais toujours sur le podium, on retrouve l'éphémère De Lorean DMC 12 qui aura effectué plus de kilomètres au cinéma que dans la vraie vie. C'est indubitablement la trilogie Retour vers le futur qui l'aura hissé vers la notoriété et la peau des tatoués. En troisième position, l'on retrouve, assez logiquement, la Chevrolet Corvette qui bat largement son ennemie de toujours, la Ford Mustang. À noter que dans ce TOP 10 qui se termine avec la Fiat 500, n'apparaît pas la moindre voiture française.

Le classement constructeur ne recèle pas plus de marques hexagonales et l'on ne trouve nulle trace de photo d'un dos masculin ou féminin affichant Stellantis entre les omoplates. Quoique. Il y a deux ans, nos confrères de l'Est républicain ont repéré un lion tatoué dans le dos d'Amandine. La jeune femme s'est déclarée archi-fan de sa Peugeot 206 et a gravé sur son avant-bras, le célèbre slogan "motion and emotion", en déclarant "c'est ce que je ressens au volant de ma voiture". Soit.