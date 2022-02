Route de nuit - "THE 8 X JEFF KOONS", une Art Car de route

Au mois de septembre, Caradisiac avait évoqué une première fois le projet d’une Art Car BMW de route concrétisant une collaboration avec le plasticien-star Jeff Koons. Le constructeur nous donnait alors rendez-vous en février pour une révélation de la voiture définitive, et a tenu parole.

Nous découvrons aujourd’hui cette M850i xDrive Gran Coupé revue et corrigée, et renommée THE 8 X JEFF KOONS. Une série limitée à 99 exemplaires dont chacun sera bien sûr accompagné bien sûr d’un certificat d’authenticité signé de la main de l’artiste et de celle d’Oliver Zipse, patron de BMW.

« Sur la voiture, les lignes s'épaississent au cours de leur trajet du capot vers le coffre, créant une impression de mouvement vers l'avant, tout comme le font le « POP ! » et les éléments de conception de poussée de vapeur. La couleur bleue ressemble à l'immensité de l'espace », précise l’artiste, qui ajoute que « sa » BMW Série 8 est la voiture de ses rêves. « C'est très spécial pour moi et je voulais créer une édition spéciale de BMW depuis longtemps. Le résultat est à la fois sportif et flashy, minimaliste et conceptuel. J'ai hâte de la conduire et de rouler dedans, et j'espère que les gens apprécieront le Gran Coupé autant que moi. »

BMW reste par contre muet quant au prix de la voiture, sachant que le modèle qui prête sa base est facturé 128 600 € (ah, tiens, 2 100 € de plus qu'en septembre!), et invite la clientèle intéressée à contacter directement ses concessionnaires pour en savoir plus.

On aura aussi une idée plus précise que le marché de l’art accordera à la démarche après la vente aux enchères du premier modèle produit, organisée par la maison Christie’s et prévue pour le 4 avril à New York.