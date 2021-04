Route de nuit - Vent de fétichisme

Une nouvelle date a été jetée en pâture aux impatients, aux piliers de bars et aux fêtards, à tous les humains qui se nourrissent d’art et de spectacle. On entrouvrirait les portes des musées et des restaurants le 15 mai… Personne ne peut dire quelle réalité recouvrira cette promesse mais on peut se préparer.

Si l’on aime l’art contemporain tout en ayant une certaine attirance pour l’automobile, il faut inscrire La Fab. à son agenda.

En février 2020, Paris s’est enrichie d’un lieu d’exposition remarquable dans le XIIIème arrondissement, à deux pas de la gare d’Austerlitz. L’inauguration de La Fab. ayant eu lieu le mois précédent le premier confinement imposé par la pandémie, beaucoup d’amateurs n’ont pas eu le temps de découvrir cet espace imaginé par la styliste Agnès b.

Parmi une surprenante sélection d’œuvres contemporaines, on peut y découvrir la Milly’s Maserati, réalisée par Madeleine Berkhemer en 2004.

Disparue en septembre 2019 à l’âge de quarante-six ans, cette artiste néerlandaise a étudié le stylisme à l’Académie des Arts visuels de Rotterdam. Elle laisse une œuvre troublante à l’image de cette Maserati Ghibli prise dans une toile composée de collants de femme, blancs et fuschia, mêlant vitesse et sexualité dans une généreuse parabole.

Selon ses inspirations, Madeleine Berkhemer explorait de multiples formes de la création pour développer une iconographie de l’érotisme très personnelle. La plasticienne incarnait elle-même trois alter ego - Milly, Molly et Mandy - des simulacres de prostituées aux corps sexualisés à l’extrême, des éléments perturbateurs au sein des expositions.

La Maserati Ghibli dessinée en 1966 par Giorgetto Giugiaro quand il travaillait pour Ghia n’imaginait se retrouver un jour ‘objet d’un jeu fétichiste. À découvrir dès que les musées accueilleront le public.