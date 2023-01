Salon de Bruxelles 2023 - Renault Austral: sérieux challenger

Non que le Renault Kadjar était un mauvais choix, loin s’en faut, mais il manquait d’arguments pour lutter face à un Peugeot 3008 largement salué pour la qualité de ses prestations globales, et ne se différenciait guère dans la meute des SUV compacts qui compte près d’une vingtaine de représentants sur le continent européen.

C’est dire la pression qui repose sur les essieux de l’Austral, commercialisé depuis quelques mois, et qui sera l’un des modèles les plus en vue de ce salon de Bruxelles 2023.

Long de 4, 51 m, soit 7 cm de plus que le 3008, l’Austral fait preuve d’un bon sens de l’accueil. Les passagers arrières disposent d’un bon espace aux jambes et d'une bonne garde au toit. Dans un monde parfait, et pour des soucis de praticité, on aurait toutefois apprécié que les dossiers de banquette arrière se découpent selon un schéma 40/20/40, plus pratique que le 60/40 ici en vigueur.

On ne trouvera pas de diesel sous le capot de l’Austral, qui mise sur l’hybridation pour convaincre. Le gros des ventes sera ainsi assuré par un moteur 1.2 130 ch, en l’occurrence un 3 cylindres suralimenté associé à un alterno-démarreur suppléant le moteur thermique dans les phases les plus énergivores.

Un 4 cylindres 1.3 TCe 160 ch mild hybrid représente l’offre intermédiaire, celui-ci étant uniquement accouplé à une boîte automatique, tandis qu’un bloc 1.2 full hybrid de 200 ch à boîte auto multimodes propulse les versions haut de gamme, qui se voient dotées d’un train arrière directeur (angle de 5°). Attention, l’auto n’est disponible qu’en deux roues motrices, du moins pour le moment.

L’Austral reçoit toutes les aides à la conduite attendues dans cette catégorie de véhicules, avec notamment un système permettant une conduite autonome de niveau 2, très appréciable dans les embouteillages.

La gamme de tarifs s’échelonne de 34 000 à 45 300 €.