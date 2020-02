Salon de Genève 2020 : BMW annonce le concept i4

Tesla a tellement eu le champ libre pendant des mois avec sa Model 3 qu'il faudra du temps aux constructeurs "historiques" pour rattraper leur retard. Parmi eux, BMW, qui s'apprête à présenter non pas la version de série de l'i4, mais un concept, à l'occasion du salon de Genève. Il faut rappeler que l'auto est une version électrique de la nouvelle Série 4, avec un vrai lien de filiation (au moins visuel) entre les deux autos. Tout comme l'iX3, qui n'a toujours pas été présenté en version de série.

BMW prend donc son temps, mais nous avançons. Doucement, mais sûrement. Pour l'instant, il faut se contenter de cette image et d'une promesse d'un design "dynamique, pur et élégant". Une "BMW parfaite mais sans émission", qui devrait faire du plaisir de conduire un vrai argument de vente, même si les plus récalcitrants auront peut-être du mal à choisir entre une 440i et une i4. La fiscalité dans de nombreux pays européens pourrait toutefois les aider à faire leur choix.