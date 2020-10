Salon de l'auto Caradisiac 2020 - Le stand Tesla : vedette américaine

Sur le marché du premium, impossible de s'imposer face aux allemands ? Si, à condition de ne pas les attaquer frontalement. C'est ce qu'a réussi brillamment Tesla, spécialisé dans les véhicules électriques haut de gamme. L'américain progresse en un temps record et s'approche de plus en plus du statut de grand constructeur. Il vise le cap des 500 000 ventes en 2020. À titre de comparaison, Volvo a atteint ce cap récemment… et vient de fêter ses 90 ans. Tesla est bien sûr boosté par son modèle plus abordable, la Model 3, qui trône fièrement sur le stand au Salon Caradisiac.

Le stand Tesla en direct du Salon de l'auto Caradisiac 2020

Tesla Model 3 : le rêve plus accessible

En bref Commercialisée depuis février 2019 Berline familiale électrique Prix à partir de 49 600 €

En attendant le Model Y, son équivalent SUV, la Model 3 est le best-seller de Tesla en France. C'est même un joli succès : de janvier à août, près de 4 000 véhicules ont été immatriculés chez nous. La Model 3 est ainsi devant la BMW Série 3 ! Tesla a fait des efforts pour réduire les délais de livraisons.

Si le modèle est connu depuis plusieurs années, il continue de susciter la curiosité et d'attirer les regards dans la rue. Pourtant, le look ne fait pas spécialement dans le spectaculaire. Ce serait presque le contraire, avec une carrosserie lisse et des formes épurées, favorables à un meilleur aérodynamisme. La Model 3 mesure 4,69 mètres de longueur, soit 28 cm de moins que la Model S.

Évidemment, ce qui marque le plus les esprits, c'est la planche de bord. Elle est épurée au maximum puisque toutes les commandes et l'instrumentation sont réunies dans un seul écran tactile central. C'est digne d'un concept-car. Dommage que Tesla ne soigne pas davantage la qualité des matériaux. L'habitacle est baigné de lumière par un grand toit en verre. Le fait aussi que la lunette remonte jusqu'au-dessus des passagers arrière est agréable. Le coffre est généreux avec 542 litres.

La Model 3 existe en trois configurations techniques. Le modèle d'accès est la Standard Plus, une propulsion qui annonce une autonomie WLTP de 409 km. La Grande Autonomie AWD est une transmission intégrale à deux moteurs, avec une autonomie de 560 km. La variante Performance est taillée pour les chronos, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,4 secondes. L'autonomie en souffre un peu avec 530 km.

