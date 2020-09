Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Fiat : modèles historiques

Depuis la sortie de la Tipo, il n'y a pas eu de vrai nouveau modèle chez Fiat. Le constructeur italien poursuit pour l'instant sur ses valeurs sûres, telles que la 500 et le 500 X, quitte à prendre un peu trop de risques avec l'ancienneté de ses autos. Mais il ne faut pas pour autant en oublier les actualités de la marque turinoise, qui se met petit à petit à l'électrification, avec l'hybridation sur les Panda et 500, et surtout, le lancement de la toute nouvelle 500 électrique, enfin proposée sur le Vieux Continent.

dailymotion

Fiat 500 : toujours là, malgré l'âge

En bref Commercialisée en 2007 De 69 à 85 ch A partir de 12 990 €

L'actuelle Fiat 500 est une des autos les plus "anciennes" du marché automobile européen, avec un lancement datant... de 2007. L'auto a heureusement eu droit à plusieurs restylages et à des séries spéciales (parfois haut de gamme avec la "Riva") lui permettant, au moins, de rester dans le coup en matière d'homologation. Et il faut bien reconnaître que cela a payé : les ventes de la 500 ont augmenté ces dernières années ! Un cas presque unique dans le monde automobile où la moindre occasion est bonne pour parler de "nouveauté", mais c'est aussi l'illustration parfaite qu'un design néo-rétro réussi permet à un modèle de durer dans le temps.

Retrouvez tous nos articles dédiés à la Fiat 500.

Fiat Panda : résistante

En bref Commercialisée en 2011 De 69 à 85 ch A partir de 9990 €

Tout comme la 500, la Panda accuse le poids des ans, mais elle ne profite pas du même engouement. Elle s'offre une carrière plus discrète, mais elle parvient tout de même à séduire une clientèle attirée avant tout par un prix contenu, mais aussi une niche souvent oubliée : les montagnards qui veulent une petite voiture économique en 4 roues motrices ! Pour le reste, la Panda a récemment eu droit à de petites mises à jour mécaniques avec l'arrivée de la microhybridation, permettant simplement d'abaisser les rejets de CO2 et de passer plus aisément les normes.

Retrouvez tous nos articles dédiés à la Fiat Panda.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !