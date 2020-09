Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Mitsubishi: eclectique

Le japonais Mitsubishi a intégré l’Alliance Renault Nissan fin 2017 à la suite d’une prise de participation de Nissan. Ses ventes ont depuis suivi une courbe ascendante un peu partout dans le monde, et notamment en France où elles ont augmenté de 29% l’an dernier.

Le nombre global de véhicules vendus reste faible dans l’absolu (moins de 10 000 unités), mais la marque compte une gamme restreinte, essentiellement axée autour de l’univers du SUV et du 4x4 et du SUV. Dans cette dernière catégorie, le constructeur compte une petite pépite : l’Outlander PHEV est en effet le modèle hybride rechargeable le plus vendu en Europe depuis plusieurs années. Même vieillissant, l’engin garde les faveurs d’une clientèle attachée à ses aspects pratiques et ses tarifs compétitifs.

Mitsubishi Outlander PHEV : le king de l’hybride

En bref SUV familial hybride rechargeable Modèle présenté en 2013, restylage en 2019 45 km d’autonomie électrique A partir de 39 490 €

Le principal relais de croissance de Mitsubishi en Europe (et donc en France) est un SUV à motorisation hybride rechargeable, l’Outlander PHEV, qui propose des prestations très intéressantes avec un intérieur spacieux, 5 vraies places, un bon confort d’utilisation et une autonomie de 45 km en mode tout-électrique (la recharge de la batterie s’opère en 5 heures sur une prise domestique 230V). De plus Mitsubishi pratique une politique tarifaire assez agressive puisque des remises supérieures à 20% sur le prix catalogue s’obtiennent sans difficultés.

On a donc affaire à une familiale de 4,70 m à transmission intégrale taillée pour l’évasion en famille, accélérant de 0 à 100 km/h en 11 secondes, et garantie 5 ans. Et pour qui s’inquiéterait de la longévité de la batterie, sachez que les 10 modules qui la composent peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres. Et pour tranquilliser la clientèle, ladite batterie est tout de même garantie 8 ans ou 160 000 km.

Mitsubishi Space Star : l’anti-star

En bref Citadine à gabarit réduit Modèle présenté en 2013, restylage en 2020 A partir de 11 990 €

La Space Star a intégré le catalogue Mitsubishi au début de l’année 2013, mais a connu depuis deux évolutions stylistiques assez profondes. La dernière date de la fin 2019, et confère davantage de caractère à ce modèle long de 3,85 mètres, soit 15 à 20 centimètres de moins que les stars de la catégorie que sont les Peugeot 208, Renault Clio et autres Citroën C3.

Malgré son petit gabarit, la Space Star offre un espace correct aux passagers arrière. Par contre, et sans surprise, son volume de coffre de 235 litres reste inférieur aux standards de la catégorie. Si ses deux moteurs essence n’offrent que 71 et 80 ch, l’auto se montre légère, ce qui préserve une certaine vivacité, et offre un comportement routier sécurisant.

Si elle peine à déclencher de véritable coup de cœur, cette Space Star fait preuve d’une polyvalence d’usage, s’affiche à des prix serrés et bénéficie d’une garantie de 5 ans. A considérer à l’heure du choix, donc.

Mitsubishi L200 : le costaud

En bref Un « vrai » pick-up ! Restylage récent A partir de 31 490 €

Un dur, un vrai, un tatoué ! Mitsubishi est un acteur historique du marché des pick-up, et son L200 y fait figure de référence. Celui-ci a bénéficié d’une profonde refonte stylistique cette année, avec un design pour le moins spectaculaire dans sa partie avant. On dirait presque un gros jouet, mais un gros jouet doté d’équipements de confort et de sécurité dernier cri, capable de tracter 3 tonnes, de transporter une europalette dans sa benne, et d’escalader bien des obstacles grâce à sa transmission intégrale, son angle d’attaque de 30° et son angle de fuite de 22°.

Et malgré ses 5,22 m de long (ou 5,31 m en version 5 places), l’engin est presque aussi maniable qu’une Twingo (toutes proportions gardées bien sûr) grâce à un rayon de braquage de 5,9 mètres. Le L200 pèse 1,9 tonne à vide et son diesel 150 ch (transmission manuelle ou automatique) offre en revanche des performances assez quelconques sur la route.

Si les pick-up ne bénéficient plus de la fiscalité clémente qui a favorisé leur essor des cernières années, on note que dans sa version Club Cab (avec deux places arrières de type strapontin), l’auto est exonérée de TVS et la TVA est récupérable pour les pros.

