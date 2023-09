En direct du salon de Munich (2023) - BMW Série 5 : la tradition renouvelée

La BMW Série 5 fait partie de ces modèles qui ont marqué l'histoire de la marque à l'hélice à l'image de la Série 3 par exemple. L'arrivée d'une nouvelle génération est donc, à chaque fois, un évènement. Cette dernière ne fait pas exception à cette règle.

La 8e du nom ne fait pas exception à la règle. Même si son design est dans la lignée des précédentes, celui-ci est pourtant totalement nouveau. Ainsi, la calandre s'élargit avec des traits de caisse qui se prolongent sur le capot. Même si elle conserve son look de berline tricorps, on remarque tout de même que le coffre est plus incliné qu'auparavant et surtout dans la lignée de la lunette.

En termes de mensurations, cette Série 5 grandit fortement avec un gain de 10 cm avec une longueur supérieure à 5 m avec 5,06 m. Même tendance pour les autres cotes avec un accroissement de la largeur (+ 32 mm), de la hauteur (36 mm), mais aussi de l'empattement qui se rapproche des 3 mètres.

En matière de présentation intérieure, on retrouve un grand clasique du genre avec une double dalle numérique avec une instrumentation de 12,3 pouces, qui cotoie un écran multimédia de 14,9 pouces. Bonne nouvelle pour les habitués de la marque la commande i-Drive est toujours présente contrairement à d'autres modèles.

À l'arrière, les passagers auront de la place mais celle-ci n'est pas aussi importante que l'on pourrait le penser. Constat identique pour le volume de chargement avec une capacité de 490 litres sur les versions électriques et 520 litres sur les thermiques.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

En matière de motorisations, les clients auront du choix avec un bloc essence de 208 ch, un diesel de 197 ch, de deux hybrides rechargeables (299 ch pour la 530e et 489 ch pour la 550e).Ces deux dernières déclinaisons seront capables de parcourir jusqu'à 100 km grâce à une capacité élargie à 19,4 kWh. Toutefois, la grande nouveauté sera l'introduction d'une version 100 % électrique dénommée "i5", disponible en deux niveaux de puissance (340 et 601 ch).

Concernant les prix, ils débutent à partir de 62 800 € en essence, 65 100 € en diesel et 76 200 € en tout électrique. Il faudra patienter pour connaître les prix des hybrides rechargeables.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : le retour des posters

Qui a dit que le temps des goodies était fini chez les constructeurs européens. La preuve que non puisque BMW a prévu un stock de posters pour les visiteurs. Une bonne idée pour entretenir la passion. Comme à l'ancien temps.