Salon IAA 2021 : absence surprise d'Opel

Pour une surprise, c'est une surprise. Le salon bi annuel de Munich, qui remplace désormais le salon de Francfort, sera le premier grand évènement automobile de l'année en Europe. Une fête sur le sol allemand qui sera pourtant un peu gâchée pour les organisateurs puisque l'un des plus vieux constructeurs nationaux vient de confirmer qu'il ne viendra pas.

Opel ne sera pas de la partie, tout comme le reste du groupe Stellantis, étonnamment absent alors que les nouveautés étaient pourtant là. Et notamment chez Opel, qui prépare le lancement de la toute nouvelle génération d'Astra, actuellement en phase finale avec les essais de prototypes de pré-série.

Une décision qui a visiblement un peu agacé l'organisateur, le VDA, l'association des constructeurs automobiles allemands. D'autant plus que la marque à l'éclair prévoit de dévoiler l'Astra un petit mois avant le salon bavarois.

Si Stellantis (et donc Peugeot, Citroën et DS) seront absents, le groupe Renault, lui, répondra bien présent. Ce dernier dévoilera notamment la nouvelle et très attendue génération du Dacia Duster.