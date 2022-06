Salon Remoove 2022 : le choix est enfin là

Le circuit de La Ferté Gaucher a été précurseur, avec l’installation de bornes de recharge dès les origines du circuit. Puis, le Salon Reco a été lancé en proposant de découvrir des Nissan Leaf, des Volvo hybrides, et surtout des Tesla. La marque américaine était alors sans grande concurrence. Mais avec les années, cela a changé.

Qui vient sur le salon verra qu’aujourd’hui, tous les constructeurs se sont lancés (contraints il est vrai) dans l’aventure électrique. Ford, Citroën, Suzuki, Opel, Kia… on peut découvrir toutes les autos qui font l’actualité, à l’image de la fameuse Hyundai Ioniq 5.

Le choix est l’élément marquant de ce salon. De nombreuse marques sont présente certes, mais celles-ci viennent également de tous pays. Le chinois MG est ainsi représenté avec entre autres son récent MG Marvel R.

L’univers des deux roues comprend également de plus en plus d’acteurs. Ces véhicules pour le transport de personnes côtoient également deux mastodontes de Renault Trucks, un100 % électrique et un hybride rechargeable, montrant que toutes les catégories de véhicule ont désormais droit à une déclinaison visant sur l’électrification.

Le salon Remoove est ouvert au grand public jusqu’au 18 juin 2022. Son accès est gratuit. Toutes les informations utiles pour y accéder se trouvent sur le site officiel https://www.remoove.fr/