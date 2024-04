Scandale du PureTech : Stellantis va remplacer gratuitement tous les moteurs défectueux

Enfin... Soulagement pour les centaines de milliers de propriétaires de modèles équipés du moteur 1.2 PureTech. Pour ceux qui ne le savent pas encore (vous êtes cependant de moins en moins nombreux), ce groupe motopropulseur, monté dans de très nombreux modèles des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et même Toyota, connaît des soucis récurrents et graves de distribution, et de surconsommation d'huile, entre autres. Nous nous en sommes fait écho dans nos pages régulièrement. Tous les moteurs défectueux vont donc être remplacés gratuitement.

Car même si un premier rappel a été organisé fin 2020, puis un second en janvier 2023, il est clair que les problèmes n'étaient pas totalement résolus. Et de nombreux propriétaires étaient encore confrontés à des pannes ou casses moteur, sans que les différentes marques prennent forcément en charge les factures, ou alors de façon trop aléatoire ou légère.

C'est pourquoi une action collective était en préparation, menée par le groupement d'avocats MyLeo, le même qui s'occupe également du "motorgate" qui touche le moteur TCe du groupe concurrent : Renault.

Stellantis ne joue donc plus les anguilles face au problème

Est-ce la crainte que cette action collective lui fasse du tort ? Est-ce le mécontentement global des propriétaires ? Est-ce un tournant dans la politique de garantie de Stellantis qui explique la décision (on rappelle que le nouveau E-3008 est désormais garanti 8 ans) ? Toujours est-il que le groupe franco-italo-américain a fait savoir ce weekend dans un communiqué court mais clair, qu'il prendrait gratuitement à sa charge le remplacement de la totalité des moteurs concernés par le défaut potentiel de distribution.

Nous irons aujourd'hui et demain à la "pêche" aux infos pour en savoir plus. Les clients qui ont dû payer une partie des réparations seront-ils remboursés ? Quelles sont les plages de production concernées ? Et surtout, comment Stellantis va-t-il pouvoir fournir plus de 600 000 moteurs (c'est le chiffre avancé de modèles concernés) et effectuer les remplacements dans des ateliers qui vont évidemment avoir la tête sous l'eau ?

Mais le communiqué précise déjà que les moteurs modifiés seront reconnaissables à leur système d'admission d'air. En effet, le filtre à air sera remplacé par un système de branchies, plus fiable.

Et pour éviter tout risque de poursuite éventuelles, les propriétaires seront obligés d'accepter une clause de renonciation à toutes poursuites judiciaires, en signant obligatoirement d'un joli poisson clown en bas de page.