La E-3008 Peugeot garantie 8 ans ou 160 000 km

Peugeot Allure Care

Confiant dans la qualité de ses produits, Peugeot propose à ses clients le service « Peugeot Allure Care », une garantie constructeur de 8 ans ou 160 000 km sur l’ensemble du véhicule. Cela couvre, en plus des batteries, couvre tous les aspects électriques et les éléments mécaniques (moteur, chargeur, groupe motopropulseur et principaux équipements électriques et mécaniques). Disponible sur le nouveau E-3008 (commercialisé en février) ce service requiert un suivi précis de son véhicule, conformément au calendrier entretien du constructeur. Tous les deux ans, ou tous les 25 000 kilomètres, chaque révision de votre voiture dans un réseau agréé prolonge votre prise en charge de deux ans (ou 25 000 km supplémentaires) jusqu’à atteindre la fin de la garantie de 8 ans ou 160 000 km. Pendant toute cette durée, les interventions couvertes sont prises en charge sous garantie par le Constructeur. Au-delà (ou si la capacité de la batterie venait à baisser en dessous de 70 %), vous pourrez la faire réparer ou remplacer par une batterie neuve ou en échange standard.

ChatGPT sur tous les modèles

Peugeot propose dès février la technologie ChatGPT sur l'ensemble de sa gamme de véhicules particuliers et utilitaires. Dans un premier temps, l’initiative demeure circonscrite sur 5 marchés (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) avant d’être élargie à la fin du second trimestre. Une fois l'assistant vocal « Ok Peugeot » activé, il vous suffit d'exprimer votre requête pour que ChatGPT vous réponde de manière enrichie. L'intelligence artificielle générative peut apporter des réponses à des questions spécifiques, par exemple en suggérant des points de repère à visiter dans une ville. Couplé avec le système de navigation ChatGPT, il peut même vous guider sur des lieux d’intérêts.

Renforcer l’économie circulaire

Un troisième pilier du projet E-Lion repose sur le développement de l’économie circulaire basée sur les « 4R » : Remanufacture, Réparation, Réutilisation et Recyclage. Peugeot utilise ainsi moins de matériaux, mais plus durables, en augmentant leur longévité et en assurant leur recyclage en fin de vie. Par exemple, la nouvelle PEUGEOT E-3008 est composée à 23 % de matériaux recyclés, dont des aciers et des polymères. Par ailleurs pour les véhicules hors d’usage, Stellantis a créé Sustainera Valorauto, une joint-venture avec Galloo. Une solution destinée aux professionnels et aux particuliers qui comprend la collecte et le démontage des véhicules, la récupération, la remise à neuf et la commercialisation des pièces viables, ainsi que le recyclage des matériaux. Le groupe a aussi mis en place une autre joint-venture, spécifiquement dédiée au recyclage des batteries, afin de récupérer des matériaux issus des batteries lithium-ion. D’ici 2030, les nouveaux véhicules de la marque devraient contenir 40 % d’écomatériau ou de matériaux recyclés.