Scoop - Aston Martin DB12 : la DB12 à l’assaut du Nürburgring

Il s’agit d’un profond restylage pour l’Aston Martin DB11. C’est pourquoi les changements seraient si importants, que la belle sportive anglaise pourrait se transformer en Aston Martin DB12. Lawrence Stroll propriétaire de la marque Aston Martin avait d’ailleurs déclaré il y a quelque temps qu’il s’agirait d’une toute nouvelle voiture. Pour le moment, tout est camouflé sur les prototypes qui négocient les courbes du Nürburgring.

À quoi doit-on s’attendre avec cette nouvelle auto de la marque de Gaydon ? Et bien si l’on en croit les informations qui filtrent d’Angleterre, les ingénieurs auraient modifié toute la technique de l’auto (moteur, boîte de vitesse, suspensions, réglages du châssis…). Il y aurait de quoi transformer totalement le comportement de la DB11 et donc de lui permettre de prendre la dénomination DB12.

De plus, l’intérieur a également été totalement remanié. Lawrence Stroll s’était plaint des équipements un peu trop vieux de cette auto, en particulier du système multimédia provenant de chez Mercedes. L’Aston Martin DB12 devrait voir son habitacle se moderniser et adopter de nombreux équipements high-tech. On en saura plus dans quelques mois lorsque cette auto sera officiellement présentée.