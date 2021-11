Scoop - Audi A3 Allroad : le nouveau venu

Les Q2 et Q3 ne suffisent visiblement pas à Audi. On savait les constructeurs allemands très portés sur le SUV et tout ce qui a l'allure de ce bon vieux 4x4, mais il faut croire qu'ils ont de la ressource pour trouver de nouvelles niches à proposer à leurs clients. Ainsi, à la manière d'un XCeed chez Kia, Audi serait en train de préparer une inédite A3 Allroad, surprise par nos photographes en Allemagne.

La plateforme MQB Evo affiche des spécificités permettant au groupe allemand de faire quelques folies, que ce soit en longueur, largeur mais aussi hauteur des trains roulants. Preuve en est avec cette A3 d'un nouveau genre, à la frontière des genres entre berline compacte, crossover et réel SUV.

La gamme A3 était jusqu'ici relativement stable depuis l'arrêt de la trois portes et du cabriolet, avec le maintien des versions uniquement à volumes (Sportback, berline). Ce troisième modèle crossover n'est pas un hasard dans un marché dominé par cette carrosserie. Son lancement devrait intervenir l'année prochaine.