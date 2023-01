Scoop – Audi A6 e-tron : tests hivernaux

Les dernières photos des prototypes de l’Audi A6 e-tron nous font découvrir les projecteurs et les feux qui seront installés sur le véhicule de série. À l’avant on découvre le double regard de cette grande berline électrique, à l’arrière des feux très fins en deux parties, une partie sur le hayon, l’autre sur l’aile.

S’il est encore difficile de se rendre compte de l’allure générale du modèle du fait du camouflage très imposant, cette auto devrait reprendre une grande partie des éléments de style du concept-car vu au Salon de Shanghai en 2021, les principales différences avec ce proto seront les projecteurs sur deux niveaux et une calandre plus réduite. Vraie familiale, elle sera très spacieuse et devrait être capable de belles performances grâce à des électromoteurs très puissants.