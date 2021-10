Scoop - Audi e-tron Sportback restylé : un petit succès

Lancé en 2018, l'Audi e-tron s'offrira bientôt un restylage de mi-carrière traditionnel. Le constructeur allemand s'est fait surprendre sur ses propres routes avec un prototype à peine camouflé du "facelift" de l'e-tron en variante coupé Sportback.

Le restylage consistera principalement en l'adoption de nouveaux feux, à l'avant comme à l'arrière, mais aussi de boucliers redessinés et, certainement, de nouveaux modèles de jantes. Notre photographe annonce également la présence d'un affichage numérique repensé, probablement avec un écran plus grand et une planche de bord à peine remaniée. Les plus observateurs auront certainement remarqué la présence des rétroviseurs caméra, qui resteraient donc disponibles sur la gamme e-tron, en option.

L'e-tron et sa déclinaison Sportback devraient par ailleurs progresser sur le plan de l'autonomie, qui pourrait atteindre cette fois les 600 km sur le modèle le plus "léger" et le moins équipé. Il faudra donc compter sur une augmentation de la capacité des batteries ou encore sur une meilleure gestion de ces dernières. Rappelons que si les batteries de l'e-tron affichent 95 kWh de capacité brute, en réalité, seulement 83,6 kWh sont utilisables.