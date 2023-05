Scoop – BMW i5 Touring : déménageur rapide

C’est en pleine séance d’essai que la version break de la nouvelle BMW Série 5 a été surprise. Sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, c’est la version électrique de ce break qui poursuit des tests à haute vitesse. Une BMW i5 Touring qui comme la berline qui vient d'être dévoilée, se dotera d’une motorisation électrique de 340 ch (eDrive 40) qui sera placée à l’arrière et entraînera les roues arrière. Une version « M » (M60 xDrive) plus sportive recevra en plus un moteur électrique de 261 ch sur l’essieu avant (transmission intégrale) et affichera une puissance de 601 ch et 820 Nm de couple. Il y a de quoi permettre à cette auto de passer le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes seulement.

Si l’on respecte les limitations de vitesse et si l’on assure une conduite le pied léger avec ces versions électriques on pourra disposer de plus de 500 km d’autonomie avec les deux versions (jusqu’à 582 km avec l’eDrive40 et 516 km avec la M60 xDrive). À son lancement le break Touring BMW Série 5 se verra proposer également avec des quatre cylindres essence (208 ch) et diesel (197 ch) qui seront tous deux microhybridés. Il y aura aussi plus tard de l’hybride rechargeable et un nouveau six cylindres en ligne diesel.