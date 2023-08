Scoop - BMW M3 : amorce de restylage

Voici les premières photos du restylage de la BMW M3. Un prototype de ce modèle remodelé a été surpris par nos chasseurs de scoop. Il arbore de nouveaux projecteurs et un avant camouflé qui ne laisse pas entrevoir grand-chose. Ce sont les premiers essais sur route ouverte et il pourrait y avoir d’autres modifications sur de prochains prototypes.

On peut constater que la version M3 Competition conserve les grands haricots verticaux que l’on retrouve sur les BMW Série 4. La version de série de cette BMW M3 restylée qui arrivera en 2024 devra toujours disposer de ces naseaux imposants. Sous le capot, il ne devrait pas y avoir trop de différence, la belle de Munich conservera sans aucun doute son bloc six cylindres en ligne de 510 ch. Ce sera également le cas de la variante de carrosserie Touring (break) qui sera également concernée par le restylage qui se nomme LCI chez BMW pour Life Cycle Impulse.

À bord il ne devrait pas y avoir de modification. Car à l’occasion du restylage de la BMW Série 3, le constructeur avait déjà installé les écrans incurvés (12,3 pouces pour l'instrumentation et 14,9 pouces pour l'infodivertissement) provenant des électriques BMW i4 et BMW iX. On découvrira peut-être de nouveaux matériaux et de nouvelles selleries. Pour ce restylage, BMW se contentera d’améliorer la partie externe du véhicule ce qui n’avait pas été fait en 2022.