BMW dévoile la Série 3 restylée : qu'est-ce qui change ?

LCI, pour Life Cycle Impulse, le terme qui désigne les restylages de mi-carrière chez BMW. Ce moment est venu pour les dernières Série 3, codées G20 en berline et G21 en break Touring. Les deux silhouettes profitent de plusieurs changements visibles.

Ce qui change à l'extérieur

Ce n'est pas de la chirurgie lourde, mais les évolutions se remarquent. Les optiques abandonnent ainsi leur décroché en partie basse, optant plus une forme plus simple, un peu plus fine. Elles viennent toujours se coller à la calandre. Celle-ci reçoit des haricots plus anguleux (mais ces naseaux ne grandissent pas). Le côté plus anguleux se retrouve dans les nouveaux boucliers, notamment ceux des modèles au look M Sport. Les jantes ont été redessinées et plusieurs couleurs ont été ajoutées au nuancier.

Ce qui change à l'intérieur

Là, l'évolution saute aux yeux. BMW n'a pas hésité à revoir la partie supérieure pour offrir à la Série 3 son nouvel ensemble d'écrans incurvés, d'abord proposé avec les électriques i4 et iX. L'écran 12,3 pouces de l'instrumentation et l'écran 14,9 pouces de l'info-divertissement sont ainsi liés, sans casquette. La marque a revu les aérateurs centraux, faisant le ménage dans les boutons, les designers misant sur les commandes vocales. Le sélecteur de vitesses est également inédit.

Ce qui change sous le capot

Pas de révolution sous le capot. La Série 3 offre toujours un vaste choix. En essence, il y a la 318i, la 320i et la sportive M340i. On note que la 330i n'est plus proposée chez nous. En diesel, pas moins de quatre versions, de la 316d (la moins puissante des Série 3 avec 122 ch) à la musclée M340d. À noter que la boîte automatique 8 rapports est toujours de série. Les variantes six cylindres ont d'office la transmission intégrale xDrive. Enfin, il y a deux hybrides rechargeables, les 320e et 330e.

Les nouvelles Série 3 seront dans les concessions en juillet. Les carnets de commandes sont déjà ouverts en France.