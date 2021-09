Scoop - BMW M4 CSL : le retour

L'année prochaine, BMW Motorsport fêter son demi siècle d'existence, et certains chefs de projets de la division sportive ont déjà confirmé qu'il y aurait des surprises et des cadeaux en 2022. Et pourquoi pas, justement, cette M4 "CSL" ? Le modèle n'a pas été confirmé mais le responsable des M3 et M4 actuelles avait confirmé qu'il était possible d'offrir "la moitié de l'expérience en GT3" sur la route. Comprendre par là qu'il y a la place pour une M3 ou M4 plus radicale au sein de la gamme.

La M4 que l'on appellera donc pour l'instant CSL a été récemment surprise sur le circuit du Nürburgring. Nos photos montrent un prototype qui a bien évolué par rapport aux précédents, avec une calandre retravaillée, toujours spécifique, et des feux au design bien différent. BMW semble donc avoir opéré des changements en matière de style dans le développement de l'auto.

La dernière fois que le label CSL a été utilisé par BMW, c'était sur la M3 E46. Un coupé deux portes qui aura ainsi droit à une descendance usant certainement des mêmes arguments : moins de kilogrammes, plus de chevaux, et de nombreuses petites attentions exclusives.