Scoop – BMW Série 5 et i5 : le couple de l’année

La nouvelle génération de la BMW Série 5 est toujours en pleine période de mise au point. Cette grande berline sera toujours disponible en break, mais aussi en version électrique et devrait être présentée au mois de septembre prochain. Les prototypes surpris aux abords et sur le circuit du Nürburgring sont toujours très camouflés, mais laissent entrapercevoir quelques éléments de style.

Pour BMW, la Série 5 est d’importance, car elle lui permet de se frotter à une rude concurrence, essentiellement allemande, représentée par les Audi A6 et Mercedes Classe E. C’est pourquoi chaque changement de génération nécessite d’évoluer en douceur pour ne pas heurter les clients habituels de cette routière.

Il n'est pas question pour la BMW Série 5 d’afficher une calandre hypertrophiée comme celle de la BMW Série 4 ou de la M3 (qui vient d'être présentée en version break). Si la calandre de la nouvelle génération s’élargit, elle reste toutefois d’une dimension raisonnable. Les projecteurs se voient affinés et la ligne générale de l’auto ne subit pas trop d’évolutions.

Même chose sous le capot où un certain conservatisme règne avec toujours des moteurs thermiques, hybrides 48 volts et hybrides rechargeables. La principale nouveauté étant l’arrivée d’une version 100 % électrique qui existera comme la Série 5 en berline et en break. Cette BMW i5 reprend la même base technique que la Série 5, la plateforme CLAR dans sa dernière évolution.

Il reste encore des secrets à découvrir sur cette nouvelle génération de la Série, en particulier le style de l’habitacle. Selon toute vraisemblance il devrait être calqué sur celui du SUV BMW iX, avec deux grands écrans (l’un pour l’instrumentation l’autre pour l’infodivertissement) formant une belle dalle numérique. Le design de l’ensemble devrait être assez épuré.