Scoop – BMW X1 M35i : le X1 sportif

Arrivée en concession à l’automne, la nouvelle génération du BMW X1 voit sa taille progresser de 5 cm et affiche désormais 4,50 m de long avec un empattement en hausse (+ 2 cm). Plus habitable, ce modèle est disponible avec trois versions essence de 136, 170 et 218 ch et deux diesels de 150 et 211 ch et aussi en hybride rechargeable (245 et 326 ch) et en électrique iX1 de 313 ch.

Si la famille du nouveau SUV BMW X1 est presque complète, il manque cependant le dernier élément, le BMW X1 M35i, le plus sportif de tous qui profite de ses derniers essais de mise au point avant un lancement qui devrait avoir lieu au printemps 2023. Et c’est sur le site du Nürburgring que nous retrouvons le dernier-né de la famille X1.

C’est la première fois que le BMW X1 sera proposé en version sportive. Sous son capot on devrait retrouver le bloc 35i de la BMW Série 1, un 2 litres de 306 ch qui pourrait recevoir quelques chevaux supplémentaires. Comme on le constate sur les photos, le BMW X1 M35i semble bénéficier d’un excellent comportement routier et devrait être doté de bonnes performances afin de lutter efficacement contre la version AMG 35 du Mercedes GLA. À l’instar de ce modèle, le BMW X1 M35i disposera d’une transmission intégrale.