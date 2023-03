Scoop – Cupra Tavascan : un SUV coupé électrique sur la neige

Du Cupra Tavascan on ne connaissait jusqu’à présent que deux prototypes, un concept-car présenté au Salon de Francfort en 2019 puis un show-car entraperçu en juin 2022 à Barcelone lors d'une présentation du futur de la marque espagnole. Désormais, il s’agit d’un modèle de présérie très camouflé qui réalise des tests par grand froid. Ce sera le troisième modèle électrique de la marque Cupra après la commercialisation de la compacte Cupra Born l’an dernier et l’arrivée qui est programmée pour le début 2024 du Cupra Terramar.

Le Cupra Tavascan est un SUV coupé qui tire son nom de celui d’un village espagnol situé dans la province de Lérida en Catalogne. Cousin technique des Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq, le Cupra Tavascan ne viendra pas d’Europe, mais de Chine. C’est en effet grâce à la société que le groupe Volkswagen possède avec son partenaire chinois JAC Motors que le Cupra Tavascan sera assemblé dans une usine à Hefei dans la province de l’Anhui en Chine.

Dans sa version la plus haut de gamme, le Cupra Tavascan devrait disposer de deux électromoteurs (un sur chaque essieu) et afficher plus de 300 ch et 450 km d’autonomie grâce à une batterie de 77 kWh. Il pourrait exister également en entrée de gamme avec des puissances moins importantes. Il sera commercialisé vers la fin de 2024 en Europe.