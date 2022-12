Essai - Cupra Born VZ 230 (2022) : que vaut la version 230 chevaux ?

EN BREF Berline compacte Motorisation électrique À partir de 45 500 €

Lancée en 2021, la Born est une berline compacte 100% électrique qui devait à l'origine porter les couleurs de Seat : en témoigne le concept Seat El-Born dévoilé au salon de Genève en 2019, et qui a préfiguré la Born de série. Depuis, un changement de stratégie commerciale a fait passer ce modèle chez Cupra, et son look a évolué pour le rendre encore plus distinctif.

Reposant sur la plateforme MEB dédiée aux véhicules électriques du groupe Volkswagen, tout comme sa cousine allemande ID.3, la Cupra Born dispose d'un style distinctif et plus agressif que cette dernière. Il se distingue par une face avant disposant d'une vaste prise d'air en partie basse, et agrémentée par un jonc de couleur cuivre. Cette teinte caractéristique de Cupra se retrouve également sur les jantes, ou encore les sigles. Les phares sont effilés et reliés entre eux par un liseré noir signé Cupra, que l'on retrouve en rouge à l'arrière entre les deux feux à LED, tandis que les custodes arrière disposent d'un traitement stylistique spécifique qui rend l'ensemble plus dynamique. En partie basse, un pseudo-extracteur rappelle les ambitions sportives du modèle.

Après avoir lancé la Cupra Born avec une motorisation de 204 chevaux sur la version "V" (pour "Viajero", soit "Voyageur" en espagnol), la gamme s'enrichit d'une nouvelle version "VZ" (pour "Veloz", soit "Rapide" en espagnol). Celle-ci est animée par une motorisation électrique de 230 chevaux, et deux capacités de batterie sont proposées : une "XL" de 77 kWh nets promettant jusqu'à 550 km d'autonomie, ainsi qu'une "L" de 58 kWh nets, permettant de parcourir jusqu'à 421 km avec une charge complète. C'est cette dernière qui équipe notre modèle d'essai. Sur le papier, sa consommation est de 15,5 à 17,4 kWh/100 km selon le cycle mixte WLTP, tandis que le bonus est de 6 000 € si le prix d'achat total reste sous la barre des 47 000 €.

Un intérieur technologique mais peu ergonomique

À l'intérieur, l'ambiance est particulièrement épurée : la commande de boîte migre à côté du volant sous la forme d'un sélecteur rotatif, et laisse la place à un vaste vide-poches fermé sur la console centrale, complété par un accoudoir. Les matériaux sont de bonne facture, et on retrouve ça et là des inserts de couleur cuivre, qui signent l'identité des modèles Cupra. Notre modèle d'essai est doté de la sellerie Seaqual en tissu recyclé, dont les fibres sont fabriquées à partir de déchets plastiques provenant des milieux marins. On retrouve sur l'accoudoir et les habillages de portières un garnissage en suédine Dinamica, qui peut également habiller les sièges (en option payante).

Côté technologies, on retrouve un combiné d'instrumentation numérique de 5,3 pouces, plus modeste que les grands écrans que l'on a l'habitude de voir chez la concurrence, mais qui affiche l'essentiel des informations utiles à la conduite. Si vous le souhaitez, celui-ci peut être complété par un affichage tête haute en réalité augmentée, moyennant 1 050 € en option. Au centre, nous retrouvons un grand écran tactile de 12 pouces, qui embarque l'ensemble des commandes de bord, y compris la climatisation. L'ergonomie de l'ensemble est assez difficile : les touches tactiles du volant s'activent parfois par inadvertance lorsque vos mains les effleurent pendant la conduite, et au niveau de l'écran tactile central, il vous faudra un temps d'adaptation pour retrouver les différentes fonctionnalités dont vous avez besoin. Le système d'infodivertissement connecté est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, et il est complété par un chargeur à induction pour smartphones.

Pour le reste, on retrouve un coffre de 385 litres, qui peut atteindre les 1 267 litres une fois la banquette rabattue. La vie à bord est agréable, avec à l'avant des sièges accueillants et dotés d'un bon maintien. À l'arrière, les passagers disposent d'un bon espace aux jambes, et la garde au toit est très correcte pour la catégorie.

Puissante mais manquant de dynamisme sur la route

Notre version d'essai est la version VZ de la Cupra Born, dotée de la motorisation électrique de 230 chevaux, ainsi que de la batterie "L" de 58 kWh. Une fois installé au volant, tout a été fait pour simplifier l'expérience de conduite : il suffit de poser son pied sur le frein pour démarrer la voiture, et d'une simple impulsion vers "D" sur la commande rotative de boîte pour partir. L'ergonomie de celle-ci est un peu déroutante, et il n'est pas rare de se tromper lors des premières manipulations.

Sans surprise, le modèle brille par son silence de fonctionnement, non seulement grâce à sa motorisation électrique mais aussi à un bon niveau d'insonorisation, qui la rend appréciable pour la plupart des trajets, que ce soit en ville ou sur autoroute. Forte de ses 230 chevaux et 310 Nm de couple, les performances sont au rendez-vous, avec un 0 à 100 km/h avalé en 6,6 secondes. Plusieurs modes de conduite sont accessibles grâce aux boutons placés sur le volant : ils permettent de favoriser les économies d'énergie, ou bien au contraire de libérer tout son potentiel grâce aux modes "Performance" et "Cupra", ce dernier étant directement accessible avec un bouton dédié.

Toutefois, passé l'effet de surprise avec les accélérations nerveuses et les bonnes reprises du moteur électrique, on reste quelque peu sur sa faim : la voiture est maniable et confortable, mais elle manque de dynamisme dans les enchaînements de virages, lorsque l'on cherche à accélérer le rythme. La faute à un poids assez conséquent de plus d'1,8 tonne sur la balance, qui nuit à l'agilité et aux sensations malgré un centre de gravité placé bas, mais également au freinage qui manque parfois de mordant. À ce propos, la voiture est dotée d'un système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération, que vous pouvez accentuer grâce au mode B de la commande de boîte.

Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 19 kWh/100 km lors de notre parcours d'essai, les températures glaciales n'aidant pas à optimiser la consommation ni l'autonomie de la voiture. Pour la recharger, la Cupra Born est compatible avec des puissances de 11 kW en courant alternatif, et 120 kW en courant continu, ce qui permet, avec une borne de charge adaptée, de récupérer 80 % d'autonomie en quelque 35 minutes.