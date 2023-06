Scoop – Hyundai Ioniq 7 : un grand SUV électrique à 7 places

Chez Hyundai on sait bien camoufler les prototypes. On peut le constater en regardant les photos réalisées par nos chasseurs de scoop qui ont capturé le futur Hyundai Ioniq 7, un modèle annoncé en 2021 par un concept-car Hyundai Seven. Un grand SUV électrique, cousin du Kia EV9, avec qui il partage la plateforme E-GMP. Une base technique qui permet de transporter une grosse batterie, ce que ne manquera pas de faire le Hyundai Ioniq 7.

Les points communs seront sans doute nombreux entre les deux grands SUV des deux constructeurs coréens. On peut parier pour une batterie de 99,8 kWh qui devrait lui permettre d’atteindre les 550 km d’autonomie. Il devrait être disponible en deux architectures, deux (204 ch) et quatre roues motrices (385 ch).

Comme son homologue de chez Kia, l’habitabilité de ce modèle sera exceptionnelle grâce à un empattement de plus de trois mètres. Il y aura donc de la place pour sept personnes, mais il existera aussi en version six places.